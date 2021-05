Scomparsa Burgnich, Mancini: “Grazie per quel magico esordio a Bologna”

Scomparso il tecnico italiano, allenò i rossoblù per una stagione e fece esordire il ct azzurro

Burgnich ebbe comunque il merito di far esordire in rossoblù il sedicenne Roberto Mancini, che lo ha ricordato così tramite i suoi profili social: "Ciao Mister, grazie per quel magico esordio a Bologna, te ne sarò sempre grato!". Il Bologna si è unito alle condoglianze per la scomparsa dell'allenatore italiano.