Schwoch: “Il Bologna non riesce mai a fare il salto di qualità”

Le parole di Stefan Schwoch a DAZN

"Bologna sfortunato, squadra che per un motivo o per un altro non riesce mai a fare il salto di qualità. Il Venezia, se mi posso permettere, ha vinto in maniera non del tutto meritata, con una mezza occasione provocata da un rimpallo fortunato, bravo poi Okereke a far gol. I lagunari devono ringraziare soprattutto Caldara e Ceccaroni, i due centrali autori di una prova maiuscola. Il Bologna ci ha provato fino alla fine ma non è mai riuscito a trovare la rete per sbloccare la partita".