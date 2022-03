Schouten: “Vogliamo tornare alla vittoria. Io lavatrice? Mi piace”

"Sto bene, sono contento di essere rientrato in squadra - le sue parole - Momento difficile a gennaio? Non potevo dare una mano alla squadra ed è stato duro guardare da fuori. Questo è un bel gruppo, mi trovo bene con tutti e nel calcio non è sempre così. Fuori dal campo? Sì ci vediamo in settimana e qualche volta a cena".