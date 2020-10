Schouten: “Il Bologna può fare un buon campionato. Skov Olsen? Che qualità…”

A pochi giorni dalla sfida con il Sassuolo, il centrocampista Jerdy Schouten ha rilasciato una lunga intervista al Resto del Carlino dove parla del momento del Bologna, del suo ambientamento, della sindrome compartimentale che lo ha colpito qualche anno fa e del rapporto con Sinisa Mihajlovic. Eccone un estratto.

“Credo nel Bologna – ha affermato Schouten – Ci sono le qualità per fare un buon campionato, poi dove possiamo arrivare non lo so e io preferisco restare con i piedi per terra e lavorare per crescere. Benevento? Non è stata la nostra miglior partita ma se all’intervallo fossimo stati sopra di due gol nessuno avrebbe detto nulla. Certo, bisogna segnare”.