Il Bologna conquista tre punti importante in casa del Crotone, allo Scida finisce 2-3. Al termine della partita, Jerdy Schouten è intervenuto a Sky per dare un suo commento al match:

“Sono contentissimo per questo gol, è il primo in serie A e ha portato anche ad una vittoria, per cui è stato importante. Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato”.