Schouten e Denswil di nuovo in gruppo, Santander ha recuperato

In attesa degli sviluppi sulla situazione del Coronavirus, il Bologna comincia a preparare la trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Se serie A e campionato Primavera verranno fermati, potrebbe fermarsi anche il Bologna. In attesa di comunicazioni a riguardo i lavori in casa rossoblu sono ricominciati.

La squadra di Mihajlovic sta ricominciando a recuperare i pezzi. I primi a rientrare sono stati Schouten e Denswil, i due olandesi sono rientrati dopo le rispettive squalifiche e pronti a tornare in campo fin da subito. Due rientri provvidenziali vista la scarsa affidabilità di Skov Olsen in trequarti e la squalifica di Mbaye. A questi due rientri si aggiunge anche quello di Santander, primo a recuperare dagli infortuni. In settimana potrebbero tornare anche Medel, Soriano, Sansone e Skorupski.

Fonte: il Resto del Carlino.