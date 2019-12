Schouten ancora non convince: sostituito al 45′

Ieri sera al Dall’Ara contro il Milan Mihajlovic ha deciso di dare un’occasione dal 1′ a Jerdy Schouten. Assenti Medel e Soriano, il tecnico serbo ha preferito l’olandese al posto di Svanberg in mezzo al campo. Tuttavia, il ragazzo ha ancora una volta deluso. Mihajlovic gli ha chiesto geometria e ordine, ma non ha ottenuto in campo ciò che voleva. Il classe 1997 – arrivato in Italia in estate dall’Excelsior – non sembra ancora pronto per i ritmi della Serie A.

Il mister rossoblu ha così deciso di sostituirlo anzitempo: al suo posto è subentrato proprio lo svedese, che si è posizionato sulla trequarti facendo scalare Dzemaili in mediana. Schouten ha ancora bisogno di tempo per adattarsi, visto che ha anche dovuto fare i conti con un infortunio, ma le opportunità stanno terminando: da gennaio, se dovesse arrivare anche Dominguez, diventerà sempre più difficile per lui trovare spazio in questo Bologna.