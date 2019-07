Schalke 04-Bologna, Danilo e Denswil devono affrettare i tempi

Dopo la pesante sconfitta di settimana scorso contro il Colonia, il Bologna si appresta oggi ad affrontare lo Schalke 04 nella seconda amichevole durante il ritiro di Neustift. Mister Taniga – coadiuvato da De Leo – schiera ancora la stessa coppia di difensori centrali: sarà Denswil ad affiancare il più esperto Danilo, con Tomiyasu a destra e Bani in panchina pronto a subentrare. I due hanno però deluso malamente contro il Colonia, imbarcando acqua da tutte le parti.

Manca meno di un mese all’inizio del campionato – di cui oggi alle 19 si saprà il calendario – e il tempo scorre. Danilo e Denswil – preso per sostituire Lyanco – devono trovare al più presto la giusta intesa. Il brasiliano e l’olandese devono cominciare a conoscersi, anche in campo: chi scala e chi accorcia, chi marca l’uomo e chi scappa per togliere la profondità, il piede preferito del compagno ed il suo punto debole. Le fondamenta di una squadra vincente si costruiscono partendo dalla difesa: è troppo importante che Danilo e Denswil diventino al più presto un muro invalicabile.