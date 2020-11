Savoldi: “Naturale che Barrow tornasse a segnare. Il Bologna non avrà problemi di classifica”

Beppe Savoldi, ex bomber rossoblù, in un’intervista a “Il Resto del Carlino” si è espresso così su Musa Barrow che contro il Cagliari è tornato al gol:

“Ero sicuro che uno con le sue qualità prima o poi sarebbe tornato a fare gol, era naturale. Questo ragazzo è stato bravo a resettare la testa. A Bergamo, quando si affacciò in prima squadra partì fortissimo, tanto da contendere una maglia a Zapata. Può essere che in quel momento, inconsciamente, non dico che si sia montato la testa, ma che abbia alzato un po’ la cresta. Anche se non segnasse fa comunque un lavoro preziosissimo per la squadra, perché là davanti apre spazi a tutti”.