Savoldi: “Il Bologna può togliersi soddisfazioni”

"Cambieranno molte cose e per i tecnici sarà importante reinserire tutti nel modo giusto. Motta? Ci ha messo qualche partita per farsi capire e quando entri in un contesto nuovo la scossa non è immediata. Devi lavorare sul modulo, sulla psicologia, io stesso sono subentrato tre volte in Serie C e posso capire le difficoltà iniziali".