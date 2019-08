Sassuolo, dopo Obiang pronta la beffa per Kouamé

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Sassuolo sarebbe pronto ad un grande ribaltone in attacco. I neroverdi sarebbero in procinto di chiudere la trattativa per Christian Kouamé.

La squadra di Squinzi non ha intenzione di accontentare le richieste economiche del Genoa, troppi i quasi 20 milioni chiesti. Gli emiliani offrono come contropartita tecnica Babacar, autore di 7 reti lo scorso campionato. Questo e un piccolo conguaglio economico potrebbe convincere i liguri a privarsi del talento ivoriano. Per il Sassuolo sarebbe il secondo obiettivo di mercato strappato al Bologna, dopo quello messo a segno qualche settimana fa di Pedro Obiang.