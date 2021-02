Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali

Tra meno di un’ora scenderanno in campo Sassuolo e Bologna per la ventitreesima giornata di campionato.

Nel Sassuolo torna al centro della difesa Ferrari con Muldur che vince il ballotaggio con Toljan sulla destra. Scelte confermate a centrocampo e in attacco. Mihajlovic, invece, come da previsione sceglie Hickey al posto di Dijks che non è stato convocato per un risentimento muscolare. A centrocampo torna Svanberg dalla squalifica e a fargli posto sarà Schouten e non Dominguez. In attacco rientra dal primo minuto Orsolini. Queste le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.