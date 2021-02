Sassuolo-Bologna, le due formazioni a confronto

Sassuolo e Bologna scenderanno in campo questa sera al Mapei Stadium alle 20.45, per il match valido per la ventitreesima giornata. Le due squadre sono reduci da momenti simili, ed entrambe si presentano a questa partita con 4 punti raccolti nelle ultime 4 giornate.

I neroverdi, dopo un avvio di stagione da Champions, hanno calato il loro rendimento, ma arrivano alla gara di stasera dopo la vittoria di Crotone. Nell’ultima partita in casa hanno però perso contro lo Spezia per 1-2. I rossoblù, invece, sono reduci da una settimana di polemiche in cui si è parlato poco di campo e quasi esclusivamente della vicenda del pullman-gate. Stesso modulo per Sinisa Mihajlovic e Roberto De Zerbi(il 4-2-3-1), e anche un’idea di calcio simile: tanto possesso palla, l’uscita palla al piede dalla difesa e il gioco sugli esterni d’attacco. Il Sassuolo dovrebbe schierare in difesa Muldur e Rogerio terzini, con Marlon(favorito su Chiriches) e Ferrari in mezzo. A centrocampo solito ballottaggio tra Magnanelli e Obiang(con il primo in pole) per affiancare Locatelli, mentre in attacco consueto tridente dietro a Caputo composto da Berardi, Djuricic e Traorè.