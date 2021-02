Sassuolo-Bologna, la moviola di Stadio

Alla mezz’ora esatta cambia la partita: Hickey interviene su Muldur e La Penna non ravvisa nessuna irregolarità in diretta, salvo poi essere richiamato al VAR da Nasca.

Lo scozzese interviene con il piede a martello ma rimangono molti dubbi sulla decisione di espellere il laterale rossoblù. Una gara corretta, dove al cartellino del classe 2002 si aggiunge solo quello sventolato a Traore. Regolare il pareggio del Sassuolo, sul tiro di Djuricic non è infatti fuorigioco quello di Caputo. Giusto non fischiare rigore nè per l’intervento di Schouten su Locatelli, nè per quello di Danilo su Ferrari, anche se il brasiliano rischia un po’.

Fonte-Stadio