Sassuolo-Bologna, la moviola di Gazzetta

L’episodio chiave avviene alla mezz’ora del primo tempo, quando Nasca, al VAR, richiama l’arbitro La Penna per il contatto Hickey-Muldur, giudicato senza fallo in diretta dall’arbitro romano.

Neanche un fischio inizialmente, ma il piede alto dello scozzese richiamano l’arbitro al monitor, come da protocollo solo per i falli considerati da rosso diretto. Davanti al video La Penna non può che espellere il laterale rossoblù, ma un fischio dal campo e un giallo sarebbero stati più opportuni.

Fonte-Gazzetta