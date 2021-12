Sassuolo – Bologna, info trasferta

Le informazioni utili per la trasferta al Mapei Stadium

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha diramato informazioni utili sulla prossima sfida in trasferta in cui i rossoblù saranno impegnati.

Il Sassuolo comunica, in relazione a Sassuolo - Bologna della 19° giornata di Serie A, in programma mercoledì 22 alle 16.30 al Mapei Stadium, che domani alle 15 apre la vendita dei biglietti in Tribuna Nord al costo di 30 euro + prevendita, nei punti vendita accreditati Vivaticket.