Sassuolo-Bologna, i precedenti

Il Bologna farà visita al Sassuolo venerdì sera al Mapei Stadium, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. I rossoblu vengono da due sconfitte consecutive e sono al 13^ posto in classifica; situazione abbastanza simile per i neroverdi, che hanno pareggiato a Lecce e sono due posizioni indietro rispetto ai cugini. Per quanto riguarda i loro precedenti, Sassuolo e Bologna si sono incontrate solamente 10 volte nella loro storia: 5 successi rossoblu, 3 pareggi e 2 vittorie neroverdi. Considerandolo solo le gare giocate a Reggio Emilia, i felsinei sono comunque avanti nel derby emiliano per 3 trionfi ad 1.

Il Bologna non perde al Mapei Stadium dalla prima gara giocata in quello stadio, vale a dire dal 20 ottobre 2013: in quell’occasione terminò 2-1 per i padroni di casa. Poi arrivarono addirittura 3 vittorie consecutive per il Bologna in trasferta, e senza subire nemmeno un gol. L’ultimo Sassuolo-Bologna risale invece alla scorsa stagione, esattamente al 28 ottobre 2018: allora il match terminò 2-2, grazie alle reti di Mbaye e Palacio.