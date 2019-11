Sassuolo-Bologna, i convocati di De Zerbi

Qualche problema in difesa per il Sassuolo, fuori Chiriches e Rogerio, non in attacco dove De Zerbi ha recuperato Caputo. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Andrea CONSIGLI, Alessandro RUSSO, Stefano TURATI.

DIFENSORI: Giorgos KYRIAKOPOULOS, MARLON, Mert MULDUR, Federico PELUSO, Stefano PICCININI, Filippo ROMAGNA, Jeremy TOLJAN, Alessandro TRIPALDELLI.

CENTROCAMPISTI: Mehdi BOURABIA, Filip DJURICIC, Alfred DUNCAN, Manuel LOCATELLI, Francesco MAGNANELLI, Junior TRAORE’.

ATTACCANTI: Domenico BERARDI, Jeremie BOGA, Francesco CAPUTO, Gregoire DEFREL, Giacomo RASPADORI.