Sassuolo-Bologna, curiosità e statistiche

Il Bologna per la ventitreesima giornata sarà impegnato sabato alle 20.45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ecco alcune curiosità e statistiche su questo derby:

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Bologna, ma ha perso l’ultima partita casalinga in campionato e non rimane sconfitto per due gare interne di fila da ottobre 2019 (tre in quel caso). Il Sassuolo, inoltre, ha segnato nelle ultime 12 partite di campionato e potrebbe registrare il proprio record in Serie A se dovesse arrivare a quota 13. Il Bologna, invece, ha segnato in tutti gli ultimi 12 derby dell’Emilia Romagna disputati in Serie A, già striscia record per i rossoblù. Bologna e Sassuolo sono due delle tre squadre, con il Milan, ad aver trovato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (4). Francesco Caputo ha segnato 4 gol contro il Bologna in Serie A, solamente contro la Spal (5) ha fatto meglio.

Fonte: Sky Sport