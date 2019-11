Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che è aperta la prevendita dei biglietti di settore ospiti per la partita Sassuolo-Bologna. La partita, valevole per la 12′ giornata di Serie A, si giocherà venerdì 8 novembre alle 20:45. Per l’occasione i neroverdi hanno riservato ai tifosi ospiti la Tribuna Nord (4000 posti disponibili). Il biglietto costerà 25€ e si può acquistare presso i punti vendita del circuito VivaTicket.