Sartori: “Vogliamo tenere alto il nome del Bologna in Italia”

Serata di saluti in una piazza Carera gremita di tifosi rossoblù. E' intervenuto anche il direttore dell'area tecnica rossoblù Giovanni Sartori che ha parlato così:

"Tutti mi hanno detto che è stato un periodo intenso, ma piacevole. Ero stato da queste parti, a Carisolo, con il Chievo e quindi è stato bello tornare qua. Ringrazio i tifosi per essere venuti in massa e speriamo di dargli tante soddisfazioni. Vogliamo tenere alto il nome del Bologna in Italia, nel campionato".