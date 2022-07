Sartori: “Bologna, devi sognare. Credo in Ilicic”

"C'è una aspettativa alta, un po' mi pesa - le sue parole - In passato all’Atalanta mi venne chiesto di ripetere lo stesso percorso del Chievo mentre se qui mi viene chiesto di ripercorrere lo stesso tragitto dell’Atalanta, beh, è diverso per ora. Obiettivi? 52 punti, valorizzazione della rosa e calcio divertente e redditizio. Il Bologna di oggi è un po’ più forte dell’Atalanta in cui arrivai. E più giovane. Poi si vedrà…".