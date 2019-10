Sarri: “Il gol di Santander sarebbe stato annullato”

Puntualizzazione per Maurizio Sarri nel post partita sull’occasione finale di Santander. Per il tecnico juventino l’eventuale gol sarebbe stato annullato per posizione irregolare. Le sue parole a Dazn:

“L’occasione finale era fuorigioco, la Var avrebbe non convalidato la segnatura – ha affermato – Per il resto non possiamo gestire i risultati in questo modo perché poi possono succedere cose imprevedibili. Impareremo da questa partita. Nella ripresa abbiamo mosso la palla più velocemente, loro magari arrivano un attimo dopo per aver speso tanto nel primo tempo per contenerci. Abbiamo sbagliato tanto solo negli ultimi cinque minuti. Mihajlovic? Ogni volta che lo rivedo ho grande piacere. L’ho salutato con attenzione perché sono raffreddato e non volevo attaccargli qualcosa”.