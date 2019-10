Sarri: “Il Bologna è tra le squadre che mi piacciono di più”

Da un lato l’amico Sinisa Mihajlovic, che ha studiato da Sarri a Empoli, dall’altro un Bologna che gioca bene e viene apprezzato. Maurizio Sarri ha le antenne dritte in vista di Juventus-Bologna, perché la formazione rossoblù è tra quelle che più gli hanno strappato l’occhio in questo avvio di stagione. Lo ha ammesso lo stesso allenatore bianconero nella conferenza stampa di vigilia:

“Il Bologna mi piace, è tra quelle che più ho apprezzato in questo avvio di campionato – ha affermato – Può essere una mia opinione ma è suffragata dai numeri. E’ tra le squadre che recuperano più palloni e tra quelle che tirano di più in porta, tra l’altro subisce poche conclusioni a rete. I numeri del Bologna sono di altissimo livello ed è una squadra pericolosa da affrontare. Mihajlovic? Spero sia in panchina, lo rivedrei molto volentieri”.