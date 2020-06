Sarri: “Bella reazione Juve. Danilo? Espulsione esagerata”

Anche per Maurizio Sarri niente domande dirette dai giornalisti ma filtrate dall’ufficio stampa nella sala deserta dello stadio Dall’Ara di Bologna. Il commento del tecnico juventino dopo il successo per due a zero contro il Bologna.

Quanto pesa questa reazione dopo la sconfitta in Coppa?

“Si parte dal presupposto che due pareggi non potevano certificare una nostra crisi, la reazione è stata buona dal punto di vista mentale e ho notato anche una crescita dal punto di vista fisico. La squadra stasera era più brillante e tutto diventa più facile”.