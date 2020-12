Saputo: “Siamo cresciuti molto e continueremo a farlo. Sul mercato di gennaio…”

Dopo diverso tempo è tornato a parlare il Presidente del Bologna, Joey Saputo e si è dimostrato molto contento di poterlo fare. Il Presidente ha fatto il punto sul progetto del Bologna e chiarito alcuni aspetti. Infine ha voluto augurare un sereno Natale e un felice anno nuovo con la speranza di tornare presto a Bologna. Ecco le sue parole:

“In questi sei anni a Bologna devo dire che la città e i tifosi sono stati molto carini con me e con la mia famiglia, anche nei momenti difficili hanno capito il livello degli investimenti messi in atto e hanno sempre sostenuto le decisioni che abbiamo preso. I media, invece, non sono sempre stati altrettanto accoglienti, ma capisco che è il loro lavoro e lo accetto. Devo dire e mi scalda il cuore farlo che la scelta di Bologna è stata giusta e credo fosse la città ideale per investire nel calcio”.