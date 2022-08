Saputo, segnali oltreoceano per il mercato

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina si chiede quali segnali arrivino da Joey Saputo dall'altra parte dell'oceano. E prova anche a darsi una risposta: "I segnali che, dopo anni di soldi bruciati in un club che per costi di gestione è un'idrovora da Champions ma che in Serie A in media si colloca tra il dodicesimo e il tredicesimo posto, il munifico bancomat canadese abbia bruscamente rallentato i flussi". D'altro canto i numeri parlano chiaro: lo scorso anno c'erano Theate, Hickey e Svanberg e al loro posto fin qui sono arrivati Lykogiannis, Cambiaso, Ferguson e Angeli, per un totale di spesa 5 milioni a fronte dei 50 incassati. "Il mercato chiude il primo di settembre e non c’è ragione di dubitare che un navigatore esperto come Sartori sappia trovare le soluzioni giuste", rassicura il quotidiano.