Saputo potrebbe rimandare il viaggio a Bologna

E’ una emergenza globale ormai quella scatenata dal Coronavirus, e anche il Canada di Joey Saputo è stato toccato dal contagio. Come riporta il Resto del Calrino, ieri è stato individuato il potenziale secondo contagiato del Quebec e in totale sono una trentina in Canada.

Joey Saputo è chiaramente attento alla situazione, ma anche ai viaggi in Italia, dove i casi sono 3mila. Il presidente del Bologna sarebbe dovuto rientrare in città per il match con la Juventus, spostato al 13 marzo, ma attualmente starebbe valutando il da farsi, con la possibilità di posticipare il suo viaggio in Italia più avanti.