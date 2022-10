Saputo potrebbe esserci per Monza-Bologna

Il chairman sarebbe dovuto sbarcare in città per Bologna-Lecce e per l'assemblea, ma l'impegno in semifinale di Conference del Montreal Fc lo ha trattenuto in Canada, obbligandolo alla video conferenza per il punto sul bilancio di esercizio che ha visto perdite per 46.7 milioni di euro, prontamente ripianate con un versamento in conto capitale da 40 milioni. Saputo, ora che il Montreal è stato eliminato, potrebbe ritornare in città per l'impegno di lunedì sera con il Monza e incontrare di persona, per la prima volta, il neo allenatore Thiago Motta. Il tutto a due settimane di distanza dallo striscione a firma 'Curva Andrea Costa' che recitava un eloquente 'dove diavolo sei, signor presidente?'.