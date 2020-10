Saputo lontano dal Dall’Ara da 235 giorni

Manca dal lontano febbraio, cioè da prima della pandemia, Joey Saputo dal Dall’Ara. L’ultima partita vista dal vivo fu Bologna-Genoa, poi il lockdown, il virus, la chiusura totale e ora il rischio quarantena per qualsiasi spostamento all’estero.

La dirigenza a Casteldebole, come sottolinea Stadio, ancora non sa quando ritornerà Joey Saputo, nel frattempo accusato in Canada di pensare solo al Bologna, e per il momento i contatti rimangono via telematica e tecnologica, soprattutto con l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Il quotidiano sottolinea come sarebbe stato opportuno fare un viaggio in Italia in estate con il campionato fermo, ma il Bologna assicura il fatto che poi sarebbe scattata la quarantena per Saputo al ritorno in Canada. Resta comunque la necessità di ripianare il bilancio nella prossima assemblea in cui Saputo potrebbe partecipare a distanza.