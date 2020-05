Saputo: “In futuro vogliamo l’Europa, nel calcio c’è grande rispetto per noi”

Ospite di oggi della Bfc Webinar Academy è stato il presidente del Bologna Joey Saputo in persona. Il chairman si è collegato in videoconferenza con gli oltre 200 ragazzi del settore giovanile. Tanti i temi trattati anche in relazione alla sua avventura nel Bologna. Collegati per l’occasione c’erano anche Walter Sabatini, Claudio Fenucci e il mister Sinisa Mihajlovic.

Prima domanda sul settore giovanile.

“Negli ultimi anni siamo cresciuti tantissimo, la Primavera è stata promossa e ha vinto il Viareggio. Siamo tutti molto fieri dei risultati. Il settore giovanile ha bisogno di tempo e pazienza, ma credo che il lavoro sia cominciato bene e sulla strada giusta. Ricaveremo tante soddisfazioni negli anni a venire. Il futuro della prima squadra viene dal settore giovanile”.