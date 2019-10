Saputo ha l’influenza: non ci sarà all’inaugurazione della mostra sui 110 del Bfc

Non sarà presente Joey Saputo all’inaugurazione della mostra per i 110 anni di storia del Bologna Football Club.

Il presidente rossoblù è stato fermato dall’influenza, per questo motivo non potrà sostenere il blitz in città per il taglio del nastro della mostra di Villa delle Rose previsto per domani, a cui dovrebbe invece partecipare il sindaco Virginio Merola. Saputo a questo punto proverà a scrollarsi di dosso il malanno in tempo per la sfida del Dall’Ara tra le Legends di Real Madrid e Bologna in programma il nove ottobre al Dall’Ara.

Fonte: Carlino.