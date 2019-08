Tutto confermato da Bologna. Il presidente Joey Saputo è arrivato oggi in Italia dal Canada. Trascorrerà la notte nel Bel Paese, e poi domani andrà in Austria. Raggiungerà la squadra nel ritiro di Neustift, e sabato assisterà all’amichevole contro l’Augsburg. Il Bologna c’è, ed anche il suo presidente, che vuol far sentire la sua vicinanza alla squadra e alla società.