Saputo contento, ora il mercato

Era un Saputo decisamente contento quello che ieri è uscito dallo stadio Dall’Ara. Il suo Bologna ha abbattuto la sorpresa europea Atalanta, in un match davvero emozionante. Il presidente accompagnato da una delegazione del Montreal Impact, tra cui anche Thierry Henry, ha goduto dei rossoblu e della vittoria maturata domenica pomeriggio. Con il sorriso a fine partita si è infilato nel tunnel degli spogliatoi, dove ha incontrato Mihajlovic dove si è congratulato con lui prima di tornare in tribuna platino a brindare con gli sponsor.

Oggi ad attendere il presidente rossoblu ci sarà la cena di Natale con i dipendenti del Bfc. L’occasione giusta per complimentarsi con la squadra e motivarla in vista della trasferta di Lecce. Di mercato e temi collegati al futuro, Saputo ne ha già discusso sabato, dove ha fatto tappa a Casteldebole per discutere con i dirigenti bolognesi. Oltre a Dominguez, saranno almeno altri due i rinforzi per gennaio, soprattutto in difesa. I colloqui continueranno in conference call nei prossimi giorni: l’obiettivo ora è alzare l’asticella e migliorare ulteriormente la sinergia tra i due club di proprietà del canadese.