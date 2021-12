Saputo: “Bologna solido anche in pandemia”

Ieri sera brindisi aziendale per Saputo

Brindisi aziendale ieri sera per Joey Saputo e il Bologna .

Il presidente è in città da un paio di giorni, oggi farà gli auguri di Natale alla squadra, domani sarà al Dall'Ara per la sfida alla Juventus mentre ieri sera era il turno dei dipendenti. Il presidente ha ribadito la solidità del club nonostante si viva sotto pandemia da due anni, prosegue il programma di crescita imbastito al suo arrivo: "Il Bologna è solido - il senso delle parole di Joey Saputo riportate da Carlino e Stadio - Continueremo a mandare avanti i nostri programma nonostante il Covid". Prima di rientrare in Canada il presidente incontrerà anche gli sponsor.