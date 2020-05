Saputo: “Bologna mi manca, spero di tornare presto”

Il calcio manca a tutti, ma soprattutto anche il contatto umano.

Vale anche per Joey Saputo, presidente del Bologna, che in conference call ha salutato tutti i 250 ragazzi rossoblù in quella serie di incontri denominati Bfc Webinar Academy che si stanno susseguendo in questi giorni. A Saputo manca il Bologna e Bologna, manca il centro tecnico Niccolò Galli, manca la Serie A, il calcio giocato. Il Corriere dello Sport ha riportato nell’edizione odierna il saluto di Joey Saputo ai ragazzi e all’ambiente bolognese: “Mi manca tanto la città, mi manca tanto il Bologna, spero di poter venire a trovarvi presto”, le parole del presidente.

Si tratta di un segno di vicinanza all’ambiente scosso dalla pandemia e ancora con l’incognita della ripartenza o meno del campionato, all’interno di una serie di videoconferenze che hanno visto protagonisti personaggi del calibro di Mancini, Verdone, Berrettini, Malagò e tanti altri.