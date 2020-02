Saputo a breve in città

E’ un momento importante non solo sul campo ma anche a livello strutturale.

Il presidente del Bologna Joey Saputo sarà a breve di nuovo in città. C’è il progetto stadio da portare avanti con nuovi colloqui con il Comune di Bologna e un aggiornamento sullo stato dell’arte. Si sta arrivando alla definizione del partner industriale e alla presentazione della Lettera d’Intenti. Per quanto riguarda i lavori, se non ci saranno intoppi, si dovrebbe partire tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Per quanto riguarda il campo, con un Bologna settimo e ad un punto dall’Europa, Saputo sarà in tribuna sabato alle 18 quando al Dall’Ara arriverà il Genoa.