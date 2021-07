Santander, Van Hooijdonk e Raimondo: che sfida in attacco

Triello in avanti alle spalle di Arnautovic

Sono in tre a scalpitare e a cercare spazio. C'è il solito Ropero Federico Santander, ma il paraguaiano ora ha un ruolo marginale, con Mihajlovic che più volte ha detto di non aver avuto la punta e, ora, con Arnautovic, ce l'ha. Tra infortuni e altro Santander appare un attaccante perduto. Ad avere speranze è allora Sydney Van Hooijdonk, figlio d'arte e arrivato in estate dalla B olandese. E se Santander ha faticato anche in ritiro, l'olandese invece qualche segnale l'ha mandato. Infine il giovane senza parura, si tratta di Raimondo, arrivato dal Cesena e ora tenuto in considerazione da Sinisa Mihajlovic che lo ha visto a Pinzolo decidere l'amichevole con la Feralpi Salò.