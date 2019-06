Santander: “Sinisa ci disse che sarebbe rimasto, con lui possiamo lottare per l’Europa”

E se i giocatori sapessero già che Sinisa Mihajlovic sarebbe rimasto? Federico Santander ha affermato in una intervista a Tmw che il tecnico serbo aveva già detto ai calciatori rossoblù della permanenza, di fatto limitando di molto la telenovela che si è consumata a cavallo tra maggio e giugno. Non solo, per il ropero con Sinisa si può lottare per l’Europa. Ecco le sue parole dal ritiro paraguaiano:

“Non ho mai avuto paura di perdere Mihajlovic – ha ammesso – A fine campionato è venuto a dirci che sarebbe rimasto e penso che il decimo posto si possa migliorare. Arriveranno nuovi acquisti e con Sinisa potremo fare grandi cose, perché io sono venuto a Bologna con l’ambizione di lottare per l’Europa e con lui possiamo lottare per qualcosa di più prestigioso. Sarà complicato ma si può migliorare”.