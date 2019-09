Santander scalda i motori: potrebbe essere il suo turno a Brescia

Dopo la sosta, il Bologna sarà di scena domenica pomeriggio a Brescia. I rossoblu arrivano dopo un pareggio a Verona contro l’Hellas ed una vittoria in casa contro la Spal. I due cambiamenti principali attuati da Mihajlovic tra le due gare riguardano il centravanti: al Bentegodi il titolare è stato Palacio, mentre al Dall’Ara è toccato a Destro. Basandoci su quanto dichiarato dal tecnico ad inizio estate – e cioè che nel reparto offensivo ci saranno continue rotazioni – a Brescia potrebbe davvero essere la volta di Rodrigo Santander.

La punta paraguaiana, subentrata in entrambe le partite nella ripresa, potrebbe essere titolare nel nuovo Rigamonti. Il ragazzo è dotato di grande fisico, e permetterebbe al Bologna di rifiatare con palle alte quando in difficoltà. Attaccante che ama fare a spallate con i difensori avversari, è molto abile spalle alla porta quando deve difendere la palla e far salire la squadra. Domenica prossima Mihajlovic potrebbe davvero scegliere Santander al centro dell’attacco.