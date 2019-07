Federico Santander vuole restare al Bologna e allontana definitivamente le voci di un suo possibile approdo in Cina. L’attaccante paraguayano ha infatti dichiarato alla trasmissione paraguyana Cardinal Deportivo: “Il mio futuro è in Italia. La Cina? No, tutte falsità. Io non ho ricevuto nulla. Non voglio muovermi da qui, la Serie A è uno dei migliori campionati e voglio lottare per una maglia.”