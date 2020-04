Santander: “Il Bfc ha fatto un grande campionato. Virus? Ci siamo salvati perché…”

Campionato travagliato per Federico Santander. Per lui troppi infortuni muscolari, una continuità mai trovata ma comunque un apporto sempre volenteroso ogni volta che è entrato in campo.

Il Corriere di Bologna riporta le parole dell’attaccante paraguaiano pronunciate ai media di casa, dove attualmente el ropero vive la quarantena per l’emergenza coronavirus: “E’ difficile, ma guardo il lato positivo e cioè che posso passare tanto tempo con la mia famiglia. Credo che il Bologna si sia salvato dal contagio perché l’ultima settimana di partite non abbiamo giocato”.

Si passa poi al rendimento in questa stagione: “Purtroppo ho avuto troppi infortuni che non mi hanno permesso di trovare continuità, ma credo che la squadra abbia fatto un grande campionato pur essendo rimasta senza allenatore per tanti mesi”.