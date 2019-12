Santander è tornato: Palacio ha bisogno di riposo?

Il Bologna ha perso ieri sera contro il Milan, non riuscendo così a dare continuità di risultati dopo la grande vittoria di Napoli. La bella notizia del match del Dall’Ara però è il ritorno di Federico Santander dopo l’infortunio. L’attaccante paraguaiano è stato inserito da Mihajlovic nella mezz’ora finale, ed è riuscito a creare diversi pericoli alla difesa rossonera. La presenza di un attaccante di peso – un “vero 9” – è l’incessante richiesta di tanti tifosi rossoblu.

E’ apparso infatti un po’ stanco Palacio, che non è riuscito quasi mai ad incidere contro il Milan. L’argentino interpreta il ruolo in maniera molto diversa, ma in questo momento forse il Bologna ha bisogno di essere un po’ meno bello e un po’ più concreto. Domenica prossima arriva l’Atalanta, e Mihajlovic potrebbe valutare per davvero la panchina del “Trenza” a favore del “Ropero”.