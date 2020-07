Santander e Poli ci provano per Parma

Nella giornata di ieri il Bologna ha lavorato con una seduta di scarico per i titolari contro il Sassuolo, contrapposta ad un allenamento più intenso per le riserve. La solita routine degli allenamenti post partita che ha portato con sé però delle buone notizie. Oltre a nessuno strascico a livello fisico, sta per svuotarsi definitivamente l’infermeria rossoblu.

Andrea Poli e Federico Santander ieri hanno osservato una seduta differenziata per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Entrambi puntano ad essere arruolabili per andare almeno in panchina nella sfida con il Parma. Oggi i rossoblu resteranno a riposo, ma la rifinitura di domani darà tutte le indicazioni del caso per i rossoblu per scoprire se il capitano e il sudamericano saranno almeno in panchina domenica.

Fonte: Gazzetta dello Sport.