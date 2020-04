Cor Sport – Sansone vuole l’Europa col Bfc

Una lunga storia calcistica quella di Nicola Sansone.

E’ una storia che coinvolge la Germania, ha madre tedesca, e l’Italia. La racconta il Corriere dello Sport, sottolineando come Sansone si senta italiano a tutti gli effetti. Guai a considerarlo un tedesco…Ci ha provato in tutti i modi a diventare calciatore, prima Monaco 1860, poi venne scartato fino a che non si accorse di lui il Bayern Monaco. In quel frangente ha conosciuto grandi campioni come Toni, Ribery e tanti altri, ma per lui posto in prima squadra non c’è mai stato, così è ripartita l’avventura in Italia. Parma, Sassuolo, poi l’esperienza spagnola nel Villareal affrontando campioni come Cristiano Ronaldo e Messi. Ma ora il suo pensiero è al Bologna, una squadra che è rinata con Sinisa Mihajlovic e anche grazie al suo arrivo a gennaio 2019 assieme all’amico Soriano. E ora Sansone vuole l’Europa con il Bfc.