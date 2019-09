Sansone spreca un rigore: Genoa-Bologna 0-0

Il Bologna torna a fare punti dopo la sconfitta con la Roma e lo fa con un pareggio a reti inviolate a Genova. Ma i rossoblù possono recriminare per un penalty sprecato da Sansone a dieci dalla fine. Resta comunque la buona prestazione, nonostante le solite occasioni sprecate.

Mihajlovic sceglie Krejci e schiera Palacio per Destro, Andreazzoli sceglie la coppia Kouame-Pinamonti. La partita è equilibrata, il Genoa pressa ma il Bologna dimostra qualità di palleggio, anche se c’è imprecisione negli ultimi sedici metri. Nel primo tempo apre un destro di Schone a lato, lo replica Soriano dall’altra parte con lo stesso risultato. Ci prova anche Orsolini, ma due tiri a giro finiscono nell’identico modo: ovvero alti sopra la traversa. Il legno invece lo colpisce Schone al 31′ su punizione, stavolta Skorupski è salvo. Meglio il grifone nella parte finale di tempo, ma il risultato non si schioda.

La ripresa invece è di marca ospite ad eccezione di un diagonale di Barreca murato da Skorupski. Proprio il Bologna, con due giorni di riposo in meno, esce alla distanza, anche grazie all’inserimento di Santander, che funge da sponda offensiva, al posto del solito Palacio, abile a svariare sul fronte ma sprecone in un contropiede quattro contro tre. Proprio su una azione che ha coinvolto Santander, partita da Sansone e rifinita dal ‘ropero’, Soriano si guadagna un penalty netto per via di un calcione da tergo di Schone. Purtroppo Sansone sceglie il cucchiaio che colpisce la traversa, siamo al 79′. Non è finita, perché il Genoa non esce e Sansone crea per Soriano da sinistra, ma il piattone a centro area è alto. Il mediano si conferma allergico al gol. Finisce dunque a reti inviolate, ma il Bologna può recriminare ancora una volta, soprattutto per una certa imprecisione negli ultimi metri: la squadra di Mihajlovic è arrivata con molta facilità nei sedici metri, purtroppo è mancato un pizzico di cinismo. Si riparte domenica da Udine, il Bologna si conferma sesto in classifica con 8 punti al pari della Roma.