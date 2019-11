Sansone ritrova il Sassuolo

Il Bologna venerdì sera sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Mihajlovic sfiderà i neroverdi con il suo solito 4-2-3-1, dove largo a sinistra ci sarà – salvo imprevisti – Nicola Sansone. L’attuale numero 10 del Bologna – che ha già segnato 2 gol in questa stagione – ha militato per due anni e mezzo tra le file del Sassuolo.

Il classe 1991 è arrivato a Reggio Emilia nel gennaio 2014, dove vi è rimasto fino all’estate del 2016, togliendosi anche la soddisfazione di disputare le due gare di qualificazione all’Europa League. Tra Serie A e Coppa Italia, il ragazzo ha totalizzato 89 presenze, 20 gol e 15 assist. Titolare largo a sinistra nel 4-3-3 di Di Francesco, non ha però mai fatto gol al Bologna. Venerdì sera, invece, Sansone ha la possibilità di segnare al Sassuolo il più classico dei gol degli ex.