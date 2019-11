Sansone ritrova il Parma

Domenica all’ora di pranzo il Bologna ospita al Dall’Ara il Parma, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. Il derby emiliano è un match importante per entrambe le formazioni: i rossoblu devono uscire dalla crisi di risultati, mentre i ducali vogliono capire se potranno ambire ad una stagione davvero importante. Non sarà una partita come tutte le altre per Nicola Sansone: l’attuale numero 10 del Bologna, infatti, ha giocato anche nel Parma.

Il club ducale è stato il suo primo in Italia, dopo che il classe 1991 era nato e cresciuto tra le file del Bayern Monaco. Il ragazzo è sbarcato a Parma nel 2011, ma è subito stato girato in prestito per una stagione al Crotone. Nell’estate del 2012 è tornato in Emilia, dove vi è poi rimasto per una stagione e mezza prima di passare al Sassuolo nel gennaio 2014. Tra Serie A e Coppa Italia, Sansone ha totalizzato 45 presenze, 8 gol e 6 assist. La sua avventura a Parma è stata caratterizzata da alcuni gol pesanti: l’esterno sinistro ha infatti segnato a grandi club come Juventus, Inter e Milan. Una gioia arrivò anche contro il Bologna, ma ora è il momento di ricambiare: Sansone spera di segnare domenica al Dall’Ara, proprio contro il Parma, il suo primo gol su azione della stagione.