Sansone puniscili ancora

Domani sera il Bologna giocherà all’Allianz Stadium contro la Juventus, appena tornata prima in classifica. Mihajlovic ha ancora un paio di dubbi, ma non in attacco: sarà di certo titolare Nicola Sansone, largo a sinistra nel 4-2-3-1. L’attuale numero 10 rossoblu ha una serie di precedenti molto interessanti con la Juventus. A livello corale ovviamente il bilancio non può esser positivo, avendo lui affrontato la compagine bianconera con le formazioni di Parma e Sassuolo, oltre a quella rossoblu: in 9 partite totali – tra Serie A e Coppa Italia – solo una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. A livello personale, però, le cose cambiano.

Sansone ha spesso regalato belle prestazioni contro la Vecchia Signora, e in un paio di occasioni è anche stato decisivo. Oltre ad un assist ininfluente, il classe 1991 ha realizzato 2 gol contro la Juve, entrambi determinanti ai fini del risultato. Il primo fu il 13 gennaio 2013, quando vestiva la maglia del Parma. Alla prima giornata del girone di ritorno, la Juventus prima in classifica fa visita ai ducali: dopo il gol di Pirlo, il ragazzo nato in Germania – entrato a 20′ dal termine – segna la rete del definitivo 1-1. Si ripete poi il 28 ottobre 2015, indossando però la casacca del Sassuolo. La sua punizione all’incrocio nel primo tempo mette al tappeto una Juve in crisi nera, che torna a casa dal Mapei Stadium con un 1-0 incassato ed una posizione in classifica appena sopra la zona retrocessione. Per ben due volte, dunque, Sansone è stato il mattatore della Vecchia Signora: tutta Bologna spera possa ripetersi anche domani sera.