Sansone: “Peccato per il risultato, dovevamo fare meglio sugli esterni”

Nicola Sansone si è fermato a Dazn nel post partita per commentare il pareggio per uno a uno a Verona. L’attaccante rossoblù ha siglato la prima rete in campionato dei rossoblù su rigore, ecco le sue parole:

“Peccato per il risultato, sul vantaggio potevamo raddoppiare, poi abbiamo preso il pareggio e nel secondo tempo non siamo più riusciti a segnare. L’organizzazione c’è stata, avevamo due punte nel finale e dovevamo giocare meglio sugli esterni per crossare di più. Non è stato facile perché il Verona si è chiuso dietro”.

Su Sinisa Mihajlovic: “Dopo la partita non lo abbiamo potuto vedere perché doveva rientrare in ospedale. Oggi ci ha caricato, vederlo ci ha fatto piacere e volevamo dedicargli una vittoria. Il rigore? Ne avevo sbagliato uno in Serie A, mentre in Liga li avevo segnati tutti”